GAZİANTEP HAVA SAHASINDA TANIMLANAMAYAN CİSİM; YOLCULARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
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Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine, gece yarısından bu yana iniş ve kalkış uçuşlarının iptal edildiği Gaziantep Havalimanı'nda yolcuların bekleyişi sürüyor.
Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine, gece yarısından bu yana iniş ve kalkış uçuşlarının iptal edildiği Gaziantep Havalimanı'nda yolcuların bekleyişi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel