GAZİANTEP HAVA SAHASINDA TANIMLANAMAYAN CİSİM; YOLCULARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine, gece yarısından bu yana iniş ve kalkış uçuşlarının iptal edildiği Gaziantep Havalimanı'nda yolcuların bekleyişi sürüyor.