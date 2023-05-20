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GAZİANTEP HAVA SAHASINDA TANIMLANAMAYAN CİSİM; YOLCULARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Güncel Haberler

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine, gece yarısından bu yana iniş ve kalkış uçuşlarının iptal edildiği Gaziantep Havalimanı'nda yolcuların bekleyişi sürüyor.

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine, gece yarısından bu yana iniş ve kalkış uçuşlarının iptal edildiği Gaziantep Havalimanı'nda yolcuların bekleyişi sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Havalimanı Gaziantep Güncel Haberler

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