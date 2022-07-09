GAZİANTEP - Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Gaziantep'te 2 suçtan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı. Gaziantep'te 2 suçtan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hakkında silahlı terör örgütü THKP-C propagandası yapmak ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın adresini belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan M.A, cezaevine teslim edildi. AA / Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

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