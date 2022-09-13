Gaziantep haberleri! Nurdağı'nda yapılacak otogar için temel atma töreni düzenlendi Güncel Haberler Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılacak otogar için temel atma töreni düzenlendi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılacak otogar için temel atma töreni düzenlendi. Vali Davut Gül, törende, otogar sayesinde ilçenin önemli bir eksiğinin giderileceğini söyledi. Kentte birçok proje yapıldığını belirten Gül, otogarın inşasında emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ilçeye yapılacak projeleri anlatarak, "Taşımacılığın merkezi olan Nurdağı'nda 10 dönüm alanda yapılacak otogar, ilçenin vizyonu olacak." dedi. Konuşmaların ardından Gül, Şahin ve beraberindekiler temsili butona basarak temel attı. Törene, milletvekilleri ve diğer ilgililer de katıldı. Güncel Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek Gaziantep Güncel Haberler

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