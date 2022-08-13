Gaziantep haberleri... Nurdağı'nda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Gaziantep haberine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Esenyurt Mahallesi Gaziler Caddesindeki bir evden gerçekleştirilen hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler, ev sahibi Y.O ile yaptıkları görüşmede 2 kadının evlerine gelerek 2 bin lirasını alıp balkondan kaçtığını öğrendi. Verilen eşkaller doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, S.B ve Z.B isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin üzerinde bir miktar anahtarla kapı açmada kullanıldığı belirtilen aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor. Güncel AA / Zekeriye Şimşek Gaziantep Esenyurt Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep haberleri... Nurdağı'nda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.