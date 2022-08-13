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Gaziantep haberleri... Nurdağı'nda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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Gaziantep haberleri... Nurdağı'nda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep haberine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Esenyurt Mahallesi Gaziler Caddesindeki bir evden gerçekleştirilen hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekipler, ev sahibi Y.O ile yaptıkları görüşmede 2 kadının evlerine gelerek 2 bin lirasını alıp balkondan kaçtığını öğrendi.

Verilen eşkaller doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, S.B ve Z.B isimli şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde bir miktar anahtarla kapı açmada kullanıldığı belirtilen aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep Esenyurt Güncel Haberler

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