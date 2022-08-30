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Gaziantep haberleri | Nizip'e yapılacak stadyum için çalışmalar başladı

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Gaziantep haberleri | Nizip'e yapılacak stadyum için çalışmalar başladı

Gaziantep haberler: Gençlik ve Spor Bakanlığınca Nizip'e yapılacak olan yeni stadyum projesinde ilk kazmalar vuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Nizip'e yapılacak olan yeni stadyum projesinde ilk kazmalar vuruldu.

Dutlu Mahallesi sınırları içerisinde arsası belediyeye ait alana inşa edilecek stadyum ile ilgili çalışmalar başladı. Daha önce belirlenen alanda yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından bölgede faaliyetlerine başlayan ekipler, alanda ilk olarak temel kazı çalışması gerçekleştirdi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, inşa edilecek olan stadyumun ilçeye yakışan bir stadyum olacağını ifade etti.

Çalışmaların hayırlı olmasını ve spor alanından yatırımların bununla sınırlı kalmayacağını belirten Sarı, şunları kaydetti.

"Spor Şehri Nizip' yolunda emin adımlarla ilerleyen ilçemize, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yapılacak olan yeni stadyumumuzun çalışmaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Gençlik ve spor alanında yatırımlarımız bununla kalmayacak, yakın zamanda yeni proje ve yatırımlarımızın da müjdesini paylaşacağım."

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

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