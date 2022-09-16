Gaziantep haberleri! Nizip Belediyesinin açtığı kursla hayaline kavuştu

Nizip Belediyesince açılan kurs merkezinde üniversite sınavına hazırlanan Zeynep Ataş hayalini kurduğu bölüme yerleşti.

Nizip Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi'nde yıl boyu öğretmenlerin yakından ilgilendiği öğrencilerden olan Zeynep Ataş, 2022 AYT Sözelde 7.706 sıralama ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliğini kazandı.

Merkezde verilen hizmetlerle emeğinin karşılığını alan başarılı öğrenci Ataş ile bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, öğrenciyi tebrik ederek başarılar diledi.

Eğitime her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyleyen Sarı şunları söyledi.

"Belediyemiz bünyesinde ücretsiz olarak hizmet veren kurs merkezlerimizde üniversite hazırlık kurslarımızda eğitim gören öğrencilerimiz üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşerek üniversite yerleştirmelerinde yüzde 93 oranında başarı gösterdiler. Zeynep Ataş kardeşimiz gençlerimizden sadece bir tanesi, bizler bir yandan ilçemizi imar ederken gençlerimizi de ihya etmeye, eğitimlerine katkı sunmaya devam ediyoruz. Gençlerimize daha iyi bir gelecek sunmak ve onların yanında yer almak için her türlü desteği sunuyoruz."

Zeynep Ataş ise "Nizip Belediyesinin destekleriyle hayallerime kavuştum çok mutluyum. Belediye Başkanımıza ve kurs süresince bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm öğretmelerimize teşekkür ediyorum." dedi.