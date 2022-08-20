Gaziantep haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenler için rahmet diledi Güncel Haberler Gaziantep haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep'teki trafik kazasında yaşamını yitirenler için Allah'tan rahmet, yaralılar için acil şifa diledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep'teki trafik kazasında yaşamını yitirenler için Allah'tan rahmet, yaralılar için acil şifa diledi. KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen ve 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili mesaj yayımladı. Tatar, mesajında, "Bugün Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen trafik kazası sonucu 15 kişinin hayatlarını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kazada hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı. Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarpmış, 4'ü sağlık çalışanı, 3'ü itfaiyeci, 2'si gazeteci 15 kişi yaşamını yitirmişti. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz Gaziantep Kıbrıs Tatar Güncel Haberler

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