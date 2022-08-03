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Gaziantep haberleri: Gaziantepli işitme engelli çift nikah masasında işaret diliyle "evet" dedi

Gaziantep haberleri: Gaziantepli işitme engelli çift nikah masasında işaret diliyle 'evet' dedi

Gaziantep haberler... Gaziantepli işitme engelli genç çift, nikah masasında işaret diliyle "evet" diyerek yaşamlarını birleştirdi.

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Gaziantepli işitme engelli genç çift, nikah masasında işaret diliyle "evet" diyerek yaşamlarını birleştirdi.

Aile ve yakınlarının yardımlarıyla tanışan Ahmet Eren Polat (21) ile Siyabe Avcı (20), bir süre önce evlenme kararı aldı. Şahinbey Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuran çift, işlemlerini tamamlayarak nikahlarını kıymak için tarih aldı.

Törende, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun işaret diliyle anlaştığı ve nikahını kıydığı çift, dünyaevine girmenin mutluluğu yaşadı.

Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediye olduklarını kaydeden Tahmazoğlu, "Siyabe Hanım ve Ahmet Bey çiftimizin nikahını kıydık. Gençlerimizi evlenmeye teşvik ediyoruz. Şu ana kadar çok sayıda engelli çiftin nikahını kıydım. Onlarla gerek gözle gerek işaret diliyle gerekse de kalp yoluyla anlaşıyoruz. Çiftimizin mutluluklarını da gözlerinde okuyoruz. Allah mutlu, mesut etsin." diye konuştu.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

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