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Gaziantep haberleri | Gaziantep'teki operasyonda yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı" tutuklandı

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Gaziantep haberleri | Gaziantep'teki operasyonda yakalanan FETÖ'nün 'mahrem imamı' tutuklandı

Gaziantep haberi... Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ mensubu oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan örgütte "mahrem imam" olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı. Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla diğeri ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Gaziantep Güncel Haberler

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