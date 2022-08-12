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Son dakika haber! GAZİANTEP - Yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalınması kameraya yansıdı

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Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te yolda yürüyen 3 kişinin cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te yolda yürüyen 3 kişinin cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Alaybey ve Karatarla mahallelerinde farklı tarihlerde 3 vatandaşın cep telefonlarının yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Adreslerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin İ.Y. olduğunu tespit etti.

Adresinde gözaltına alınan ve emniyete götürülen İ.Y, tutuklandı.

Bu arada emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde şüphelinin takip ettiği 2 kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çantalarından alarak olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.

AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler Son Dakika

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