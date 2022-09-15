Gaziantep haberleri! Gaziantep'te yangına müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiyeci için cenaze töreni düzenlendi Güncel Haberler Gaziantep yerel gündem haberine göre Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasındaki yangına müdahale ederken pamuk balyasının altında kalan 37 yaşındaki itfaiye personeli Remzi Mutafoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasındaki yangına müdahale ederken pamuk balyasının altında kalan 37 yaşındaki itfaiye personeli Remzi Mutafoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Remzi Mutafoğlu'nun (37) cenazesi, Şehreküstü İtfaiyesi bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törene, hayatını kaybeden itfaiye personelinin yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Şahinbey Kaymakamı Hayrettin Çiçek ve diğer ilgililer katıldı. Törende, Mutafoğlu'nun yakınları ve mesai arkadaşları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Dua edilmesinin ardından Mutafoğlu'nun özgeçmişi okundu. Mutafoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere asri mezarlığa gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Okan Coşkun Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep İtfaiye Güncel Haberler

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