Gaziantep haberleri! Gaziantep'te üzerinde 8 kilogram uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı
Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te, üzerinde 8 kilogram metamfetamin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Güncelleme:
Gaziantep'te, üzerinde 8 kilogram metamfetamin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Yapılan aramada, şüphelinin yanındaki pakette 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
AA / Fırat Özdemir - Güncel