Gaziantep haberleri! Gaziantep'te üzerinde 8 kilogram uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te, üzerinde 8 kilogram metamfetamin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te, üzerinde 8 kilogram metamfetamin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan aramada, şüphelinin yanındaki pakette 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı. Güncel AA / Fırat Özdemir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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