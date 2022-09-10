Gaziantep haberleri: Gaziantep'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Gaziantep gündem haberi... Yavuzeli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yavuzeli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İmam Yılmaz (42) yönetimindeki 27 KR 644 plakalı römork takılı traktör, Beğen Mahallesinden Gürpınar Mahallesi'ne giderken devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücü Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak Güncel Haberler

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