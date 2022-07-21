Gaziantep haberleri... Gaziantep'te trafikte "hakaret" ve "kasten yaralama" iddiasıyla 1 kişi tutuklandı Gaziantep haberine göre Gaziantep'te trafikte "hakaret" ve "kasten yaralama" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Gaziantep'te trafikte "hakaret" ve "kasten yaralama" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, merkez Şahinbey ilçesinde trafikte yol vermeme nedeniyle yaşanan tartışmayla ilgili şüpheli F.Ö. hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda adliyeye sevk edilen F.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Adsız Günebakan - Güncel Cumhuriyet Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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