Gaziantep haberleri... Gaziantep'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Gelen Gaziantep haberine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaprak S. (27) yönetimindeki otomobil, Gözlühüyük Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Takla atarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü, Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel