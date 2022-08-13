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Gaziantep haberleri: Gaziantep'te taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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Gaziantep haberleri: Gaziantep'te taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Gelen Gaziantep haberine göre Gaziantep'te yolda yürüyen genç kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te yolda yürüyen genç kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Şahinbey ilçesi Abdülhamithan Mahallesi'nde dün akşam yolda yürüyen S.S. (21), arkasından yaya olarak gelen bir kişinin tacizine uğradığı iddiasıyla, olay yerine yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Araştırma başlatan ekipler, olay yeri yakınlarında şüpheli Ferhat İ'yi (25) yakalayarak jandarmaya teslim etti.

İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ferhat İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından paylaşımında, mağdur ve şüphelinin yabancı uyruklu olmadığını bildirdi.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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