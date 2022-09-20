GAZİANTEP - Su kanalına düşen hafif ticari araçtaki anne ve oğlu yaralandı Güncel Haberler Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hafif ticari aracın su kanalına düşmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hafif ticari aracın su kanalına düşmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı. Hacer P. (35) yönetimindeki 33 ECU 96 plakalı hafif ticari araç, Onat Kutlar Mahallesi'ndeki suyun bulunmadığı kanala düştü. Sürücü Hacer P. ile araçtaki oğlu Yusuf (9) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Fırat Özdemir Şehitkamil Gaziantep Tragger su Güncel Haberler

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