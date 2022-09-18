Son dakika haberleri | Kaza yaptığı zannedilen sürücünün silahla vurulduğu ortaya çıktı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolda ağır yaralı olarak bulunan motosiklet sürücüsünün kaldırıldığı hastanede silahla vurulduğu ortaya çıktı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolda ağır yaralı olarak bulunan motosiklet sürücüsünün kaldırıldığı hastanede silahla vurulduğu ortaya çıktı. Yaralı sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Güllühöyük Mahallesi'nde çiftliğine motosikletiyle giden Sadettin Köse (70) yol kenarında kanlar içerisinde bulundu. Ağır yaralı Köse'yi gören vatandaşlar, kaza yaptığını düşünerek, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalede ise motosiklet sürücüsünün silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Köse, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. - GAZİANTEP