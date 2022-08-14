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Gaziantep gündem haberleri | GAZİANTEP'TE OKULDAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

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Gelen Gaziantep haberlerine göre GAZİANTEP'te, hırsızlık yaptıkları okulun güvenlik kamerasına zarar veren 2 şüpheliden birisi yakalandı.

GAZİANTEP'te, hırsızlık yaptıkları okulun güvenlik kamerasına zarar veren 2 şüpheliden birisi yakalandı.

Eydibaba Mahallesi'nde bulunan bir okulda, perşembe günü hırsızlık meydana geldi. Okulun güvenlik kameralarından birisine de zarar verildiğini fark eden idarecilerin durumu bildirmesinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, okula gelen 2 şüpheliden birisinin kapıda beklediği, diğerinin de hırsızlık yaptıktan sonra tırmanarak ulaştığı güvenlik kamerasını kırmaya çalıştığı görüldü. Polis ekipleri, görüntülerden kimliğini saptadığı şüphelilerden A.Ü.'yü adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin yapılan incelemede, 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. A.Ü.'nün emniyetteki işlemleri devam ederken, polis diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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