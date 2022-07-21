Gaziantep haberleri | Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı Gaziantep habere göre Gaziantep'te kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çevirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çevirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şahinbey ilçesinde kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve muhtelif silah parçaları ile çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Adsız Günebakan - Güncel Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep haberleri | Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.