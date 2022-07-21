Gaziantep haberleri | Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı - Haberler

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Gaziantep haberleri | Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep haberleri | Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı

Gaziantep habere göre Gaziantep'te kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çevirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çevirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şahinbey ilçesinde kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve muhtelif silah parçaları ile çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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