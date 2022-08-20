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Gaziantep haber: Bakan Koca, Nizip'te yaralananların tedavisi için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi

Gaziantep haber: Bakan Koca, Nizip'te yaralananların tedavisi için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi

Güncel Haberler

Gelen Gaziantep haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralı sayısının 9'u ağır 31 olduğunu belirterek, yaralıların tedavisi için bütün imkanların seferber edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralı sayısının 9'u ağır 31 olduğunu belirterek, yaralıların tedavisi için bütün imkanların seferber edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Nizip'te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9'unun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı. Yaralılarımızın tedavisi için bütün imkanlar seferber edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Fahrettin Koca Gaziantep Güncel Haberler

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