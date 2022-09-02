GAZİANTEP - Kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 4 araçta yaptıkları aramada, 4 bin 590 kaçak sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel