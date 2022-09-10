Gaziantep haberleri | Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 14,5 litre dökme alkol ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı. Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 14,5 litre dökme alkol ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda bir iş yerine düzenlediği operasyonda 14.5 litre litre dökme alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

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