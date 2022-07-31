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Gaziantep haberleri | GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA GÖZALTI

Edinilen Gaziantep haberine göre GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin bir işyerine düzenlediği operasyonda 2 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin bir işyerine düzenlediği operasyonda 2 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir işyerinde kaçak sigara bulunduğu bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada bilginin doğru olduğunu belirleyen polis, işyerine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan işyerindeki gizli bölmelerde yurda kaçak yollarla sokulmuş 2 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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