Gaziantep haberleri: GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU Güncel Haberler Gaziantep haberine göre GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda, kaçak akaryakıt satışı yapılan işyerine operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adresteki aramalarda; 1800 litre kaçak akaryakıt, 9 plastik fiber tank ile 1 santrifüj ele geçirildi. Kaçak akaryakıt ve suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan işyeri sahibini gözaltına aldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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