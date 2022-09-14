Gaziantep haberleri: Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında 4 itfaiyeci yaralandı Güncel Haberler Gaziantep haberler: Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında 4 itfaiyeci yaralandı. Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında 4 itfaiyeci yaralandı. Alınan bilgiye göre, 5. Organize Sanayisi'ndeki bir iplik ve pamuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekibinin pamuk balyasının altında kalması sonucu 4 itfaiye personeli yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak Gaziantep İtfaiye Güncel Haberler

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