Gaziantep haberleri: Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı
Güncel Haberler
Gaziantep haber... Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen ve 4 suç kaydı bulunan A.K'yi, çalıntı malzemelerle yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel