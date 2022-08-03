Gaziantep haberleri: Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı Gaziantep haberine göre Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentteki 22 farklı hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Güncel AA / Mehmet Akif Parlak Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep haberleri: Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.