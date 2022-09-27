Gaziantep haberleri: Gaziantep'te haklarında suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Gaziantep haberleri: Gaziantep'te haklarında çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te haklarında çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda Güneykent Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, seri numarası kazınmış 2 pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca ile 19 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Ö. ve A.İ.K'nin haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu bildirildi. Güncel Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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