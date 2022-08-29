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Gaziantep haberleri | Gaziantep'te gürültü kirliliği denetiminde 327 işletmeye ceza kesildi

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Gaziantep haberleri | Gaziantep'te gürültü kirliliği denetiminde 327 işletmeye ceza kesildi

Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen denetimlerde, gürültü kirliliği yapan 327 işletme ve eğlence merkezine ceza kesildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen denetimlerde, gürültü kirliliği yapan 327 işletme ve eğlence merkezine ceza kesildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri işletmelere yönelik gürültü kirliliği denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde, gürültü kirliliği yaptığı tespit edilen 327 işletme ve eğlence merkezine ceza uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, denetimlerde odak noktalarının iş yerleri, klima motorları gibi mekanik sesler, sahada gelişi güzel korna çalarak gezenler, inşaatlar, eğlence mekanları olduğunu belirtti.

Ekiplerin rutin ve şikayete bağlı denetimlerinin devam ettiğini kaydeden Yalım, "Bu denetimlerde gürültüye sebep olan işletmeleri öncelikle uyarıyoruz, gerekli ses izolasyonu ve sistemlerini kurmaları için süreler veriyoruz. Bu süre sonunda ölçüm yapılıp yine yüksek değerlere ulaştığında ise cezai işlem uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

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