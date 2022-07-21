Gaziantep haberleri... Gaziantep'te FETÖ sanığı eski subay hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında eski subay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık Adem G. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın üniversite ve yüksek lisans öğrenimi sırasında örgüt evlerinde kaldığı ve örgütsel faaliyetlere katıldığı belirtilen iddianamede, bu sürede askeri veya polis okullarına giden öğrencilerle ilgilenen Adem G'nin 6-7 örgüt evinin sorumlusu olduğu anlatıldı.

Sanığın daha sonra subay olarak TSK'ya sızdırıldığı ve bu süreçte "mahrem sorumlularca" örgüt toplantılarına katılması için ankesörlü hatlardan arandığı ifade edilen iddianamede, "Sanığın yapılan tespitte toplamda 9 grup olmak üzere ardışık arandığı belirlenmiştir." denildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanık, örgüt evlerinde kaldığını ancak örgütten ayrılmaya çalıştığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.