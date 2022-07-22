Gaziantep haberleri... GAZİANTEP'TE DRONLU YAYA GEÇİDİ DENETİMDE 67 SÜRÜCÜYE CEZA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen Gaziantep haberlerine göre GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin dronlu denetimlerinde yaya geçitlerinde kural ihlali yaptığı belirlenen 67 sürücüye ceza kesildi.
GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin dronlu denetimlerinde yaya geçitlerinde kural ihlali yaptığı belirlenen 67 sürücüye ceza kesildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulmasına yönelik denetim yapıldı. Yaya güvenliğinin sağlanması ve sürücülerde farkındalığın artırılması amacıyla geçitlerdeki dron destekli denetimlerde; 67 sürücüye yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkı vermemekten cezai işlem uygulandı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel