Gaziantep haberleri... GAZİANTEP'TE DRONLU YAYA GEÇİDİ DENETİMDE 67 SÜRÜCÜYE CEZA Gelen Gaziantep haberlerine göre GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin dronlu denetimlerinde yaya geçitlerinde kural ihlali yaptığı belirlenen 67 sürücüye ceza kesildi. GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin dronlu denetimlerinde yaya geçitlerinde kural ihlali yaptığı belirlenen 67 sürücüye ceza kesildi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulmasına yönelik denetim yapıldı. Yaya güvenliğinin sağlanması ve sürücülerde farkındalığın artırılması amacıyla geçitlerdeki dron destekli denetimlerde; 67 sürücüye yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkı vermemekten cezai işlem uygulandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep haberleri... GAZİANTEP'TE DRONLU YAYA GEÇİDİ DENETİMDE 67 SÜRÜCÜYE CEZA - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.