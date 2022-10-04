GAZİANTEP - Devrilen tırın sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Feyzullah T. idaresindeki 54 AAT 513 plakalı gıda ürünleri yüklü tır, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep-Nurdağı Çakmak Mahallesi mevkisinde devrildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolun üç şeridi bir süre tırdan savrulan gıda maddeleri nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolları Müdürlüğü ekiplerince temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı. Güncel Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek Gaziantep Tarsus Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› GAZİANTEP - Devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.