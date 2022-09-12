Gaziantep haberleri: Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu Güncel Haberler Gaziantep haber... Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu. Kale Mahallesi'nde çöp atmaya giden kişi, konteynerin yanında hareketsiz duran bebeği fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Ekipler, yaklaşık bir hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Fırat Özdemir Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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