Gaziantep haberleri: Gaziantep'te baz istasyonundan akü çaldığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Edinilen Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir baz istasyonundan 8 akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir baz istasyonundan 8 akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan 8 akünün çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı. Zanlının, baz istasyonunun eski çalışanı olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek Gaziantep Hisarcık Nurdağı Güncel Haberler

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