Gaziantep haberleri: Gaziantep'te baz istasyonundan akü çaldığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı
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Edinilen Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir baz istasyonundan 8 akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir baz istasyonundan 8 akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan 8 akünün çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.
Zanlının, baz istasyonunun eski çalışanı olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel