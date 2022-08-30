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Gaziantep haberleri: Gaziantep'te baz istasyonundan akü çaldığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

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Gaziantep haberleri: Gaziantep'te baz istasyonundan akü çaldığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Edinilen Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir baz istasyonundan 8 akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir baz istasyonundan 8 akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan 8 akünün çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Zanlının, baz istasyonunun eski çalışanı olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep Hisarcık Nurdağı Güncel Haberler

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