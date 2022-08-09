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Gaziantep haberleri... Gaziantep'te aranan 18 kişi yakalandı

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Gaziantep haberleri... Gaziantep'te aranan 18 kişi yakalandı

Gaziantep bölgesinden gelen habere göre Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 18 kişi yakalandı.

Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 18 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, işledikleri çeşitli suçlardan ötürü haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik kent genelinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, haklarında kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, kaçakçılık, kamu malına zarar vermek, firar, basit yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarını işledikleri gerekçesiyle arama kararı bulunan 18 kişi yakalandı.

Yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 18 kişi tutuklandı.

AA / Okan Coşkun - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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