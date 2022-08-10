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Gaziantep haberleri! Gaziantep'te aranan 13 şüpheli yakalandı

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Gaziantep haberleri! Gaziantep'te aranan 13 şüpheli yakalandı

Gaziantep haberler: Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanması için eş zamanlı olarak 41 adreste "Aranan Şahıslar Uygulaması" yaptı.

Uygulamada gözaltına alınan 13 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Okan Coşkun - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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