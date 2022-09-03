Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep haberleri: Gaziantep'te 6 orman işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Güncel Haberler

Gaziantep haberleri: Gaziantep'te 6 orman işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Gaziantep haberler... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mevsimlik orman işçisi olarak çalışan 6 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mevsimlik orman işçisi olarak çalışan 6 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Boğaziçi Mahallesi'ndeki Orman İşletme Şefliği odun deposunda çalışan 6 işçi, kendi hazırladıkları yemeği yedikten sonra mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşadı.

İslahiye Devlet Hastanesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 6 işçi, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title