Gaziantep haberleri: Gaziantep'te 6 orman işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel Haberler Gaziantep haberler... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mevsimlik orman işçisi olarak çalışan 6 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mevsimlik orman işçisi olarak çalışan 6 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Boğaziçi Mahallesi'ndeki Orman İşletme Şefliği odun deposunda çalışan 6 işçi, kendi hazırladıkları yemeği yedikten sonra mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşadı. İslahiye Devlet Hastanesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 6 işçi, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Güncel Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek Gaziantep Güncel Haberler

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