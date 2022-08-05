Minibüs piyasasının başkenti ilimizden ilginç detay: Nüfus 40 bin, galeri sayısı 700 - Haberler

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Minibüs piyasasının başkenti ilimizden ilginç detay: Nüfus 40 bin, galeri sayısı 700

Gaziantep haberleri... TÜRKİYE'nin minibüs piyasanın başkenti olarak adlandırılan 40 bin nüfuslu Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde 700 galeri bulunuyor.

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TÜRKİYE'nin minibüs piyasanın başkenti olarak adlandırılan 40 bin nüfuslu Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde 700 galeri bulunuyor.
Kahramanmaraş Caddesi üzerinde yan yana bulunan 700 galeride binlerce ikinci el minibüs bulunuyor. 17 bini aşkın araç bulunmasıyla Türkiye'nin minibüs pazarını elinde bulunduran Nurdağı'na, Türkiye'nin dört bir yanından müşteriler gelerek araç alıyor.
İlçedeki esnaflardan Hacı Mehmet Coşkun, minibüs pazarının 1996 yılında itibaren etkin olmaya başladığını belirterek, 26 yıl önce burada 5 galeri vardı. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 700 galeri bulunuyor.İkinci el minibüs pazarında ülkemizin her köşesinde müşterilerimizi ağırlamaktayız. İkinci el minibüs alanında Türkiye'de başkent konumunda olduğumuzu söyleyebiliriz diye konuştu.Nurdağı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Şentürk ise Türkiye'nin minibüs pazarının kalbinin ilçede attığını belirterek, Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan İzmir'e kadar Türkiye'nin dört bir yanından minibüs satın almak isteyen yüzlerce insanın gelmesiyle oluşan ikinci el minibüs pazarı ilçenin ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır? dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Gaziantep Türkiye Güncel Haberler

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