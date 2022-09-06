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Gaziantep haberleri... Gaziantep'te 4 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

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Gaziantep haberleri... Gaziantep'te 4 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Gaziantep haber... Gaziantep'in Araban ilçesinde 4 yıl önce işlenen cinayetin firari zanlısı yakalandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 4 yıl önce işlenen cinayetin firari zanlısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araban Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 4 yıl önce ilçede bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan V.K.Y'i yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Katil zanlısının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Münir Karaloğlu Gaziantep Güncel Haberler

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