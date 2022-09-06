Gaziantep haberleri... Gaziantep'te 4 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı Güncel Haberler Gaziantep haber... Gaziantep'in Araban ilçesinde 4 yıl önce işlenen cinayetin firari zanlısı yakalandı. Gaziantep'in Araban ilçesinde 4 yıl önce işlenen cinayetin firari zanlısı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araban Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 4 yıl önce ilçede bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan V.K.Y'i yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Katil zanlısının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Fırat Özdemir Münir Karaloğlu Gaziantep Güncel Haberler

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