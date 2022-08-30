Gaziantep haberleri | Gaziantep'te 3 milyon 580 bin makaron ele geçirildi
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Gaziantep haberleri... Gaziantep'te 3 milyon 580 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te 3 milyon 580 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.
Ekipler, bir araç ve depoya düzenledikleri operasyonda, 3 milyon 580 bin makaron ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel