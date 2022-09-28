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Gaziantep haberleri! Gaziantep'te 3 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Gaziantep haberleri! Gaziantep'te 3 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep habere göre Gaziantep'te 3 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 3 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları operasyonda 3 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

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