Gaziantep haberleri... Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Gaziantep haberine göre Gaziantep'te otomobil, cip ve karpuz yüklü römorklu traktörün karıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Gaziantep'te otomobil, cip ve karpuz yüklü römorklu traktörün karıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Çevre yolunun Kilis kavşağı ile Akkent Kavşağı arasında, KUS HG 630 yabancı plakalı cip, 35 ASP 100 plakalı otomobil ve plakası öğrenilemeyen karpuz yüklü römorklu traktör çarpıştı. Yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Römorkun devrildiği kazada, yola dökülen karpuzlar ekiplerce temizlendi. Güncel Kaynak: AA / Adsız Günebakan Gaziantep Kilis Güncel Haberler

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