Gaziantep haberleri | GAZİANTEP'TE 2 İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Edinilen Gaziantep haberine göre GAZİANTEP'te, iki ayrı işyerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı. GAZİANTEP'te, iki ayrı işyerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen iki ayrı hırsızlık olaylarına ilişkin inceleme başlattı. İşyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin V.B. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan V.B., emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Münir Karaloğlu Güncel Haberler

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