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Gaziantep haberleri... Gaziantep'te 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Gaziantep haberleri... Gaziantep'te 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Gaziantep haberi: Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütüyle iltisaklı kurumlarda kaydı olan ve örgütün sözde sorumlularıyla irtibatı bulunduğu belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Gaziantep Güncel Haberler

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