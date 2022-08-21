Gaziantep haberleri: Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (5) Güncel Haberler Edinilen Gaziantep gelişmesine göre İHA MUHABİRİ ESEN, TOPRAĞA VERİLDİGaziantep'teki kazada yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı Muhabiri Muhammed Abdülkadir Esen (25) için memleketi Şanlıurfa'da cenaze namazı kılındı. İHA MUHABİRİ ESEN, TOPRAĞA VERİLDİ Gaziantep'teki kazada yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı Muhabiri Muhammed Abdülkadir Esen (25) için memleketi Şanlıurfa'da cenaze namazı kılındı. Yusuf Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan namaza; Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, baba Cemal Esen, Esen ailesi ile yakınları, gazeteciler ve çok sayıda kişi katıldı. Muhammed Abdülkadir Esen'in cenazesi, Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak İhlas Haber Ajansı Şanlıurfa Gaziantep Güncel Haberler

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