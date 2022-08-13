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Gaziantep haberleri... Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Gaziantep haberleri... Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep gündem haberine göre Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamında Burak Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan kişinin, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. olduğu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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