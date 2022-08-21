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Gaziantep haberleri! Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron ele geçirildi

Gaziantep haberleri! Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Ekipler, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 1 milyon 458 bin 500 boş makaron ele geçirirken, 1 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

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