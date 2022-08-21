Gaziantep haberleri: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen sanık tahliye edildi Güncel Haberler Gaziantep haberlerine göre Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısında "kendisini patlatacağını" iddia eden ve hakkında dava açılan sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısında "kendisini patlatacağını" iddia eden ve hakkında dava açılan sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 31. Asliye Ceza Mahkemesinde 18 Ağustos'ta görülen duruşmaya, "halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit" suçundan yargılanan tutuklu sanık Ümit K. ile avukatı katıldı. Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Gaziantep'te 26 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek polislere "kendisini patlatacağını" söylemiş, zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Güncel Kaynak: AA / Adsız Günebakan Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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