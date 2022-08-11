Gaziantep haberi: Şehit Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in cenazesi Gaziantep'e getirildi Gaziantep yerel gündem haberine göre TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in (25) cenazesi, Gaziantep'e getirildi. TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in (25) cenazesi, Gaziantep'e getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in cenazesi, askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Şehit Şimşek'in cenazesini Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin annesi Şenay ve babası Erol Şimşek, yakınları ve askerler karşıladı. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin cenazesi, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.Şehidin cenazesi, öğlende Yeşilkent Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verilecek. Güncel Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş Gaziantep Irak Güncel Haberler

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